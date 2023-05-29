Лилия Ребрик впервые за полтора года приехала в Харьков и очаровала солнечными фото

Актера и телеведущая Лилия Ребрик за время войны объехала многие украинские города с гастролями и съемками.

На этот раз знаменитость вместе со своим мужем, хореографом Андреем Диким, прибыла в Харьков. Впервые за полтора года Ребрик оказалась в городе, почти ежедневно страдающем от российских обстрелов.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Харьков встретил ведущую солнечной и теплой погодой, поэтому супруги могли прогуляться и увидеть, как живут харьковчане во время войны.

Ребрик отметила, что, несмотря на постоянные обстрелы, город продолжает жить и цвести. В парках и на площадях жителей и гостей встречают ухоженные клумбы, чистые обочины и ухоженные улицы.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Харьков… Я здесь впервые за полтора года. Чистый, ухоженный. Такой опрятный и нарядный. Даже в разгар войны не потерял своей красоты. Страдал, когда разрушали его Салтовку. Не спит, когда в него стреляют те, кого даже называть не хочется. Плачет за каждым, кто больше не увидит его, но Харьков — зеленый, почти пожилой, живой при всем! Спасибо тебе, город непокоренных! – рассказала о жизни Харькова ведущая.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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