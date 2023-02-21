Лилия Ребрик вспомнила последние дни перед началом полномасштабной войны: "Страшная тревога и страх"

Телеведущая Лилия Ребрик поделилась щемящими воспоминаниями о мирной жизни, которая была у нее до 24 февраля.

Знаменитость припомнила, как за несколько дней до вторжения российской армии в Украину она наслаждалась временем с семьей и много работала. Однако, по словам Ребрик, тревога в душе все же была.

"Разбираю по молекулам последние дни перед великой войной. Погружаюсь в воспоминания… Что было в те дни у меня на душе? Страшная тревога, страх войны, такое беспокойство…", — поделилась Ребрик.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая вспомнила, как 23 февраля закончила вести утренний эфир и сразу отправилась к семье, ведь в тот момент очень нуждалась быть рядом с ними.

"В те дни мне особенно крепко хотелось быть рядом, чтобы все — вот здесь, на вытянутой руке. А вечером мы играли "Два анекдота на ужин". Меня на сцене всегда отпускает: я концентрируюсь, расслабляюсь, гоню любые мысли с головы и отдаюсь роли… А после я села в машину, у меня было много цветов и уже так пахло весной… Еще допоздна выбирали мебель для нашего дома мечты… Нового, который мы купили накануне… Заедали клубникой, которую купили зимой в супермаркете (почему-то так хотелось чего-то вредного…), и шампанским. Отныне шампанское и клубника – для меня вкус мира навсегда", — рассказала поклонникам Лилия.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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