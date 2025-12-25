Лилия Ребрик встретила Рождество отдельно от семьи по одной причине и растрогала поздравлением

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рождественские праздники в этом году провела не в семейном кругу.

Звезда призналась, что вынуждена была встречать Рождество вдали от дома по одной весомой причине. Как оказалось, праздничные дни застали артистку на гастролях. Пока ее муж и трое дочерей встречали Святвесер в Киеве, сама Лилия вместе с командой ездила работать в других городах Украины.

Впрочем, даже в плотном рабочем графике ведущая нашла время, чтобы обратиться к поклонникам с искренними теплыми пожеланиями. В фотоблоге Ребрик опубликовала теплое фото с семейной фотосессии, где позирует вместе с мужем и подросшими дочками. Именно этот кадр, признается звезда, помог ей почувствовать семейный уют даже на расстоянии.

Лилия Ребрик с семьей / © instagram.com/liliia.rebrik

«Оставлю это семейное фото здесь, чтобы на душе было теплее. С Рождеством всех украинцев. Христос родился! Пусть в каждом доме будет уют и любовь. Сегодня не хочется громких пожеланий. Хочется света. И чтобы все были живы. Счастливого Рождества!» — трогательно написала Лилия.

Напомним, недавно так же на расстоянии Лилия Ребрик отпраздновала годовщину брака. Она с хореографом Андреем Диким уже 14 лет официально вместе.