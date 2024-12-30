Лилия Ребрик высказалась о кризисе в браке после появления третьего ребенка: "Дети обостряют отношения"

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась подробностями брака с хореографом Андреем Диким.

Пара уже 13 лет в браке. За это время, признается Лилия, они все еще сохраняют искру. В частности, это удается делать благодаря приятным сюрпризам. Как недавно, по словам звезды, ее возлюбленный в день годовщины их брака порадовал ее неожиданным подарком, детали которого она не рассекретила. Впрочем, Ребрик отмечает, что очень благодарна мужу за умение удивлять.

"Я приятно удивлена, что мой муж даже после 13 лет нашей совместной жизни способен меня удивлять. Я была очень удивлена его подарком. Он должен был быть в другом месте по работе. Но в результате он меня встретил на вокзале, потому что я приехала из Черновцов… А дальше не буду рассказывать подробности. Но было невероятно приятно! Я реально не ожидала и поняла, что я просто иду за своим мужем", — отметила знаменитость в комментарии "Люкс ФМ".

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Еще больше любовь супругов усиливают дети. Ведущая убеждена, что именно они стали теми, благодаря которым начали налаживаться их отношения и увеличиваться любовь. Лилия уверяет, что кризисов после появления в семье третьей дочери у них с Андреем нет.

"Дети никогда не спасают отношения – это точно могу сказать. Но дети обостряют какие-либо отношения. То есть, если было хорошо, то будет лучше, а когда плохо – еще хуже. И над этим надо работать. Дети – такой лакмус, идентификатор отношений. .В нашей семье нашей любви становится больше", — пояснила актриса.

Напомним, недавно редакция ТСН.ua подводила итоги и делилась, кто из известных украинских звезд стал родителями в 2024 году.

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