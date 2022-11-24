Лилия Ребрик высказалась о российских актерах, поддержавших войну: "Самое болезненное разочарование"

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик раньше часто работала на съемочных площадках вместе с россиянами, поэтому со многими она знакома лично.

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Ребрик надеялась на поддержку от коллег из РФ. Знаменитость полагала, что российские актеры будут рассказывать правду своей миллионной аудитории. Впрочем, Лилия ошиблась. Никто из ее коллег из РФ даже слова поддержки не написал.

"Вообще ни один не написал. Я со многими знакома, и это было первое такое мое разочарование в начале полномасштабной войны. Мне тогда еще казалось, но нам всем казалось, что мы можем достучаться. У них так же миллионная аудитория, и так же они могут потянуть за собой людей. Это то, в чем мы все глубоко ошибались. Даже не хочется вспоминать, они не стоят вообще нашего внимания", — рассказала Лилия в подкасте "Олега Френди".

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Более того, Ребрик рассказала, что ее бывшие коллеги из РФ пытались ей насолить. Они жаловались на ее соцсети, чтобы Лилию заблокировали.

"Более того, я оказалась где-то в бане. Меня банили актеры российские. Я говорила: "В смысле? Ты можешь так? Ты же пол года назад здесь жил и рассказывал, какой хороший украинский край, какие у нас вкусные блюда, какой язык, какие девушки красивые". Это такое первое и самое болезненное разочарование было в начале полномасштабной войны. Сейчас ты думаешь, на что мы надеялись, почему мы тратили свои нервы", — отметила ведущая.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитость также объяснила, почему российские актеры решили поддержать войну в Украине. По мнению Ребрик, даже если они знают правду, они боятся ее сказать. Впрочем, Лилия уверена, что их мозги тоже забиты пропагандой.

"Они зашорены, они зависимы. Это нас отличает. В украинцев есть свобода слова, они что хотят и говорят, нам за это ничего не будет, а им будет. Я думаю, они так и думают, потому что у них мозги уже замылены. Они сюда приезжали, я думаю, они и относились к нам, как ко второсортному ряду, не осознавая, что они здесь зарабатывают, делают карьеру. Они недалеки, как показала практика", — подчеркнула Ребрик.

Напомним, ранее ведущая призналась, почему не захотела ехать за границу, когда началась полномасштабная война. Также знаменитость поделилась, как изменились за это время их отношения с мужем.

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