Лилия Сандулеса об отношениях с Иво Бобулом: "Это была какая-то ошибка"

Лилия Сандулеса об отношениях с Иво Бобулом: "Это была какая-то ошибка"

Супруги были в браке 10 лет.

Народная артистка Украины, певица Лилия Сандулеса рассказала, почему распался ее брак с Иво Бобулом.

В программе ЖВЛ Лилия Васильевна вспомнила, как у них с Бобулом возникли отношения. По словам исполнительницы, тогда ее пригласили в Черновицкую филармонию, где организовали для нее коллектив. И однажды певицу познакомили с амбициозным музыкантом Иво Бобулом.

"Я взялась ему помочь. Поэтому начались какие-то интервью, я его тоже брала с собой на интервью, какие-то концерты. Как таковой любви, этого не было, это было сначала вот этот музыкальный тандем", — вспомнила Сандулеса.

Но потом женщина начала ловить на себе взгляды не просто коллеги.

"Он так, будто под видом любви. Он глазки строил. Ну, как-то там в свое время был свой человек. Так как-то я думала... А потом я выбрала его", — поделилась певица.

Она выбрала его, а публика – их дуэт. Дуэт был настолько популярен, что украинская диаспора приглашала их с гастролями в разные уголки мира. Так в начале 1993-го пара улетела в США, где жила и работала два года.

Но пока профессиональный тандем собирал овации, семейный тандем – лишь недоразумение.

"Даже живя там с Бобулом я пыталась все делать. Я думала, что он будет делать что-то другое. Мы должны были ехать в США в очередной раз на концерты. Он вроде сказал, что плохо чувствует себя и не поехал. Я сама отработала", — рассказала Лилия Васильевна.

"То, что произошло дальше в их супружеской жизни, Сандулеса описывает так:

"Приезжаю, а здесь, оказывается, сам не живу и другому не даю. Значит, это была какая-то ошибка", — поделилась артистка.

Лилия Васильевна признается, что несмотря на развод была готова сотрудничать с экс-мужем и дальше. Однако он был против.

О своей дальнейшей личной жизни артистка не слишком рассказывает. "Я люблю, когда мужчина, если уходит, или женщина, или мужчина, не имеет значения. Чтобы это красиво… Но не обсуждать этого человека, не наговаривать, не сплетничать", — объяснила артистка.

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