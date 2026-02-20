Лилия Сандулеса восхитила фото с внуком-копией и рассекретила бизнес ее сына и невестки

Лилия Сандулеса

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса, которая недавно вышла замуж в пятый раз, впервые за долгое время рассказала о своей семье.

Как известно, исполнительница стала мамой еще в очень юном возрасте, когда ей было 17 лет. Тогда на свет появился мальчик, которого Лилия назвала Иваном. Сейчас мужчине уже около 50 лет и у него есть своя семья. По словам звезды, уже 14 лет он в браке со своей женой Викторией. Они воспитывают общего сына Ивана-младшего.

К тому же Сандулеса поделилась, что сейчас семья развивает бизнес. Их собственное дело связано с пошивом одежды. Виктория и Иван создают новые коллекции не только для Украины, но и активно работают за рубежом. Более того, их как дизайнеров приглашают на международные события в сфере моды.

Сын, невестка и внук Лилии Сандулесы

«Почти 14 лет вместе. Невестку зовут Виктория, она из Черновицкой области. Ваня — мой внук. Он меня называет только Лилией. В прошлом году они получили приглашение принять участие в Ukrainian People Fashion Show, которое было в Чикаго. Там как дизайнеры они представили свою коллекцию. Я и на концертах одеваю. Их платья по всему миру — Индия, Америка, Украина, Франция…», — рассказала певица в интервью Ростиславу Калацинскому.

Также Сандулеса предоставила интервьюеру фото со своим внуком Иваном-младшим. На фотографиях невооруженным глазом заметно, как мальчик очень похож на свою звездную бабушку. Такое внешнее сходство певица не стала отрицать, а наоборот лишь порадовалась этому факту.

Лилия Сандулеса с внуком

Напомним, недавно Лилия Сандулеса шокировала признанием об аборте, который сделала еще в браке с Иво Бобулом. Певица раскрыла шокирующие подробности их отношений, которые завершились в 2002 году.