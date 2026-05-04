Гламур
Количество просмотров
628
Время на прочтение
1 мин

Лилия Сандулеса впервые откровенно рассказала об отношениях с пятым мужем, брак с которым скрывала

Артистка тайно вышла замуж три года назад и не торопилась рассекречивать подробности личной жизни.

Автор публикации
Валерия Сулима
Народная артистка Украины Лилия Сандулеса впервые откровенно рассказала об отношениях с пятым мужем, брак с которым тщательно скрывала.

Певица не из тех, кто охотно раскрывает подробности личной жизни. Поэтому, каково же было удивление поклонников исполнительницы, когда в феврале она призналась, что уже как три года замужем. Однако на этом откровенные признания Лилии Сандулесы прекратились.

В интервью изданию BLIK.ua артистка немного приоткрыла занавес личной жизни. Хотя исполнительница и не стала показывать мужа или хотя бы рассекречивать его имя, но зато заверила, что очень счастлива. Певица отметила, что каждой женщине желает таких отношений. Детали быта Лилия Сандулеса тоже решила держать в тайне, но призналась, что они с возлюбленным друг другу готовят завтраки.

"Хочу сказать, что я просто счастлива. Дай Бог, чтобы все женщины были такие счастливые, как я", - отметила исполнительница.

Отметим, у Лилии Сандулесы довольно насыщенная личная жизнь. Но самые известные ее отношения были с артистом Иво Бобулом, с которым она прожила в браке почти 10 лет. Бывшие супруги расстались не на позитивной ноте. А недавно Лилия Сандулеса шокировала признанием, что на пике их популярности была беременной от певца, но он настоял на аборте. Иво Бобул уже отреагировал на признание бывшей жены.

