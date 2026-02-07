Лилия Сандулеса вызверилась на Иво Бобула после его признаний об их браке: "Мне противно"

Лилия Сандулеса и Иво Бобул

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса вызверилась на певца Иво Бобула после его признаний об их браке.

В частности, исполнитель дал интервью Дмитрию Гордону, где также обсудил отношения с Сандулесой. Артист выдал, что на их брак негативно повлияла работа, что якобы артистка "тянула одеяло на себя", "он чувствовал себя в ее тени" и "шел на уступки не в пользу себе". Кроме того, Бобул радовался отсутствием детей в их браке. А также выдал, что в отношениях Сандулеса брала на себя роль мужа.

Саму же артистку очень сильно возмутили такие признания. Сандулеса в интервью Ростиславу Калацинскому отметила, что хоть и не время для подобных скандалов, однако ей уже накипело, что Иво Бобул о ней вспоминает и выдает подробности об их браке, хотя прошло почти 25 лет после разрыва.

Лилия Сандулеса и Иво Бобул / © t.me/muzvar_ua

"Я понимаю, сейчас не то время, не сейчас, но настолько мне накипело, наболело, отвратительно после того интервью, что он говорил обо мне. Звонили мои родные, и они просто возмущены. Моя семья, мои родные, моя мама. Мама просто говорит: "Боже, что это такое, доченька? Что это такое?". Это для меня действительно было как дерьмо на голове", - возмутилась певица.

Лилия Сандулеса отметила, что сама же практически не обсуждает Иво Бобула в интервью. По словам артистки, она вспомнила его однажды, ничего плохого не говорила. Исполнительницу возмущают слова бывшего мужа. Лилия Сандулеса отметила, что не хочет слышать этих упоминаний от Иво Бобула.

"Уже прошло почти 25 лет, как мы не живем, много, действительно, интервью он давал. Я ни одного интервью не дала, только одно было в ЖВЛ, и так я нормально говорила, потому что я просто не хотела его трогать, я не хотела... Да и вообще у меня не было... Все, мы уже не живем, пусть себе живет своей жизнью", - подытожила певица.

Отметим, Иво Бобул и Лилия Сандулеса прожили в браке 10 лет, когда в 2002-м пути артистов разошлись. В период их отношений пара выступала в дуэте и создала такие хиты, как "А липи цвітуть", "Берег любові" и другие. Бывшие супруги не поддерживали контакт, пока в 2024 году не воссоединились, чтобы дать ряд совместных концертов. Но после этого пути артистов снова разошлись.

Кстати, Иво Бобул не только Лилию Сандулесу возмутил этим интервью. Ранее композитор Евгений Рыбчинский разнес артиста из-за его довольно неоднозначных заявлений о певицах-предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий.