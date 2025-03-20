Лина Костенко отпраздновала 95-летие в кругу известных друзей и очаровала видом на новых фото

Выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко отпраздновала свое 95-летие.

Знаменитый лауреат Шевченковской премии довольно редко выходит на публику. Тем не менее, ее новые фото время от времени публикует круг ближайших друзей и знакомых. Так, на этот раз в Facebook они показали, как прошло празднование юбилея Лины Костенко.

В особый день знаменитость посетили ее дочь Оксана, народный депутат Николай Княжицкий, певец Святослав Вакарчук, экс-министр культуры Украины Евгений Нищук, издатель Иван Малкович и другие. Близкие Лины Васильевны собрались за столом с угощениями и поздравили именинницу подарками и пышными букетами цветов. Тем временем мастер пера дополнила праздничный образ изящным макияжем.

Празднование юбилея Лины Костенко

Празднование юбилея Лины Костенко

Николай Княжицкий на своей Facebook-странице поделился, что Лина Костенко во время войны продолжает внимательно следить за ходом событий в мире, живет без пафоса и восхищается украинцами.

"Куда же та молодость делась. А еще и юность не прошла", — шутит Лина Костенко. Поздравили Лину Васильевну с юбилеем. Это большое удовольствие и счастье слышать ее в такое время. Она любит говорить стихами, шутить и задумывается: уместны ли шутки в такое время, время, за которое Лина Васильевна очень переживает. Она следит за интеллектуальной жизнью Европы и политической жизнью Украины и очень не любит пафос. Но любит людей Украины и, наверное, была бы лучшим президентом Украины с более широким видением и ясностью ума, чем, например, два последних американских лидера. Лина Костенко дарит нам силы на Победу. Многая лета", — написал депутат.

Празднование юбилея Лины Костенко

Между тем Нищук подчеркнул, что такие встречи с выдающейся поэтессой вдохновляют его: "Есть моменты в жизни, которые вдохновляют, утверждают на твоем пути. Есть встречи, которые остаются с тобой навсегда, а услышанные слова становятся наставлениями и действительно дарят крылья. Человек-эпоха! Непреклонная, острая, честная, пророческая!"

Празднование юбилея Лины Костенко

Напомним, недавно Лину Костенко поздравили и остальные украинские звезды. Они сделали щемящие признания.

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