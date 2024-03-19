Лина Костенко празднует 94-летие: известная британская актриса зачитала стих писательницы

Известная британская актриса, двукратная лауреатка премий "Оскар" Эмма Томпсон растрогала прочтением стихотворения Лины Костенко по случаю ее 94-летия.

Сегодня, 19 марта, известная украинская поэтесса Лина Васильевна празднует день рождения. Так, Эмма по этому случаю зачитала одно из ее самых известных стихотворений – "Крылья", строчки которого были переведены на английский язык. Томпсон во время декламирования поэзии предстает на фоне заснеженных холмов. Кроме того, в своем ролике голливудская актриса выразила свою поддержку украинскому народу и отметила, что "ежедневно думает об украинцах и остается в единстве с Украиной".

Эмма Томпсон читает стих Лины Костенко "Крылья"

В свою очередь, украинцы искренне поблагодарили Эмму Томпсон за четкую позицию и поддержку в комментариях.

С днем рождения, Лина. И спасибо, Эмма, за прекрасное чтение стиха "Крылья", и за искреннюю поддержку Украины

Спасибо за поддержку! Это было замечательно. Слава Украине! А Лину Костенко поздравляю с Днем рождения

Поздравляю Лину с днем рождения, искренне спасибо за поддержку

Такие чудесные, сильные слова! Победа за Украиной!

Напомним, недавно по случаю дня рождения Лины Костенко, ведущий Константин Грубич впервые рассекретил историю их знакомства и рассказал о наставлении поэтессы.

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