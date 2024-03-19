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Лина Костенко празднует 94-летие: известная британская актриса зачитала стих писательницы

Лина Костенко празднует 94-летие: известная британская актриса зачитала стих писательницы

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон поддержала всех украинцев.

Известная британская актриса, двукратная лауреатка премий "Оскар" Эмма Томпсон растрогала прочтением стихотворения Лины Костенко по случаю ее 94-летия.

Сегодня, 19 марта, известная украинская поэтесса Лина Васильевна празднует день рождения. Так, Эмма по этому случаю зачитала одно из ее самых известных стихотворений – "Крылья", строчки которого были переведены на английский язык. Томпсон во время декламирования поэзии предстает на фоне заснеженных холмов. Кроме того, в своем ролике голливудская актриса выразила свою поддержку украинскому народу и отметила, что "ежедневно думает об украинцах и остается в единстве с Украиной".

Эмма Томпсон читает стих Лины Костенко "Крылья"

Эмма Томпсон читает стих Лины Костенко "Крылья"

В свою очередь, украинцы искренне поблагодарили Эмму Томпсон за четкую позицию и поддержку в комментариях.

  • С днем рождения, Лина. И спасибо, Эмма, за прекрасное чтение стиха "Крылья", и за искреннюю поддержку Украины
  • Спасибо за поддержку! Это было замечательно. Слава Украине! А Лину Костенко поздравляю с Днем рождения
  • Поздравляю Лину с днем рождения, искренне спасибо за поддержку
  • Такие чудесные, сильные слова! Победа за Украиной!

Напомним, недавно по случаю дня рождения Лины Костенко, ведущий Константин Грубич впервые рассекретил историю их знакомства и рассказал о наставлении поэтессы.

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