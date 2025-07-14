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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
125
Время на прочтение
2 мин

Лина Костенко удивила, как встретила Путина прямо в центре Киева и посмеялась над ним

Поэтесса поделилась воспоминаниями о случайной встрече.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Лина Костенко

Лина Костенко / © скриншот с видео

Легендарная украинская поэтесса Лина Костенко рассказала о случайной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью "Радио Хартия" писательница отметила, что это случилось еще до войны в Украине. Впрочем, по словам Лины Васильевны, даже тогда уже были заметны яркие властные черты диктатора и намерения "России не выпустить Украину". В частности, за его поведением поэтесса смогла понаблюдать во время случайной встречи в центре Киева на Крещатике. Костенко рассказала, что шла прямо за Путиным и даже не постеснялась пошутить о нем за его плечами в кругу друзей.

Лина Костенко / © скриншот с видео

Лина Костенко / © скриншот с видео

"Путин ходил по Киеву. Между прочим, никто его не заметил, кроме Юрия Щербака (писателя – прим. ред.). Я читала, что он видел этот поход, как и мы. А мы следовали за ним. А я зацепилась за его охрану и сказала нашим, что это какие-то ниндзя. Потому что Путин шел прямо, а сзади "крылом" шли в черном. И он шел по всему Крещатику. А мы уходили из Киево-Могилянской академии. Когда из-за Пассажа – Путин. А Крещатик уже почти пустой был. И мы шли и шутили. И тогда я сказала: "Это же Путин сейчас идет по Крещатику и думает: "Мать-перемать городов русских". Мне очень странно, что ни один не заметил, что Путин шел без сопровождения наших, как хозяин", — поделилась Лина Васильевна.

Напомним, недавно 95-летняя Лина Костенко поделилась, чем занимается во время войны в Украине и как относится к вторжению России в Украину.

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Дата публикации
Количество просмотров
125
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