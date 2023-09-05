Линда Евангелиста после неудачной пластики впервые призналась, что больна раком: "Одной ногой в могиле"

Супермодель и звезда 90-х Линда Евангелиста, тело которой изуродовала пластическая операция, сообщила о тяжелом диагнозе.

После неудачной операции криолиполиза, или замораживания жира, знаменитость длительное время прятала свою жизнь от публики и избегала общения с журналистами. Однако в последнее время Линда все же смирилась со своей внешностью и стала чаще рассказывать о своей жизни.

Да, модель ошеломила новостью о еще одном тяжелом заболевании. Как рассказала Линда в интервью The Wall Street Journal, она борется с раком груди.

Страшный диагноз звезде поставили еще в 2018 году. Сразу после этой новости Линда решилась на двойную мастэктомию (сделку по удалению груди), чтобы уменьшить вероятность рецидива заболевания.

"Я без колебаний избрала двойную мастэктомию, потому что я хотела оставить все это позади и не иметь с этим дела. Я хотела жить и не собиралась разрешить раку груди убить меня", — рассказала супермодель.

Линда Евангелиста / Фото: Associated Press

К сожалению, в прошлом году врачи сообщили Евангелисту о том, что рак вернулся. Недуг распространился на грудную мышцу модели, из-за чего ей пришлось продолжить лечение. Модель призналась, что была готова на все, чтобы вылечиться.

"Я сказала врачу: "Выкопайте дыру в моей груди. Я не хочу, чтобы это выглядело хорошо. Я хочу, чтобы вы провели раскопки. Я хочу увидеть дыру в своей груди". Вы понимаете меня? Я не умру от этого... Я знаю, что одной ногой стою в могиле, но я в настроении праздновать", — вспомнила Линда.

Линда Евангелиста / Фото: Associated Press

Напомним, что в 2017 году Линда Евангелиста сделала неудачную пластическую операцию, изуродовавшую ее тело. В стремлении стать стройной модель исказила свое тело. Почти пять лет Линда жила отшельником и только в 2022 году впервые показала, как выглядит ее тело после неудачной процедуры красоты.

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