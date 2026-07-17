Линдси Лохан нежно поздравила сына с 3-летием и тронула сердца семейным фото

Линдси Логан / © Associated Press

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Американская актриса Линдси Логан поздравила сына Луая с трёхлетием и поделилась редким семейным фото, которое тронуло её поклонников.

Звезда посвятила имениннику теплые слова на своей странице в Instagram. Вместе с постом она опубликовала фотографию, на которой позирует с сыном и мужем, бизнесменом Бадаром Шамасом. В обращении актриса призналась, что появление мальчика полностью изменило их жизнь. По её словам, со дня рождения Луая каждый день для семьи стал наполнен ещё большей любовью, радостью и благодарностью. Также Лохан назвала маленького сына самым большим подарком в своей жизни.

«С 3-летием, самый большой подарок в нашей жизни, наш прекрасный Луай. Ты сделал наш мир ярче с момента своего рождения, и каждый день с тех пор был наполнен большей любовью, смехом, смыслом и благодарностью, чем мы могли себе представить», — написала актриса.

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Линдси Логан с мужем и сыном Луаем / © instagram.com/lindsaylohan

На этом поздравление не закончилось. Линдсей призналась, что для неё и её мужа самым большим счастьем является наблюдать, как растёт их сын. Она пожелала мальчику оставаться добрым, смелым и любознательным, а также никогда не терять способности искренне удивляться миру. Отдельно артистка подчеркнула, что именно Луай стал настоящим сердцем их семьи.

«Наблюдать за тем, как ты растёшь и становишься добрым, любознательным и жизнерадостным маленьким мальчиком, было самой большой привилегией в нашей жизни. Мы так гордимся тем, что являемся твоими родителями. Мы надеемся, что ты всегда будешь оставаться верным своему прекрасному сердцу, будешь мечтать, будешь смелым, добрым и никогда не утратишь чувство чуда. Пусть следующий год принесёт тебе бесконечные приключения, счастье и любовь. Ты всегда будешь нашим самым большим благословением и сердцем нашей семьи. Мы любим тебя больше, чем можно выразить словами. „С днём рождения, наш милый мальчик“, — добавила Лохан.

После рождения первенца актриса всё реже делится подробностями семейной жизни, поэтому каждая новая публикация с участием Луая вызывает живой интерес у поклонников.

Напомним, недавно 51-летняя Анджелина Джоли решилась на радикальные перемены и покидает Лос-Анджелес после того, как её дети достигли совершеннолетия.

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