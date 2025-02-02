Линдси Лохан впервые показала своего полуторагодовалого сына от мужа – арабского бизнесмена

Артистка поделилась, как с семьей проводит время.

Американская актриса Линдси Лохан впервые показала полуторагодовалого сына Луая.

Знаменитость не торопилась знакомить мальчика со своими поклонниками. Однако на днях актриса наконец-то сделала исключение. В частности, Линдси Лохан опубликовала серию фотографий, на которых показала, как проводит время с семьей. Конечно, на фото актриса позировала с мужем, арабским финансистом Бадером Шаммасом, и сыном.

Линдси Лохан с сыном / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Семейство посещало зоопарк. Там родители показывали юному Луаю экзотических животных. Тем временем мальчик с любопытством за всем наблюдал.

Муж Линдси Лохан с сыном / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Кстати, хоть Линдси Лохан и показала своего полуторагодовалого сына, однако все же не полностью. Актриса скрыла его лицо. Так что практически на всех кадрах ребенок позирует со спины.

Линдси Лохан с сыном / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Напомним, тем временем звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой. У актрисы с помощью суррогатного материнства родилась дочь, которую она уже показала в фотоблоге.

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