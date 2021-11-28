Линдси Лохан впервые выходит замуж

Звезда больше года встречается со своим бойфрендом.

Голливудская актриса Линдси Лохан поделилась со своими поклонниками радостной новостью.

На своей странице в Instagram звезда сообщила, что впервые выходит замуж. Знаменитость опубликовала новую фотографию, на которой изображена вместе со своим избранником, Бадером Шаммасом. На фото у счастливой Линдси виднеется обручальное кольцо на безымянном пальце.

Линдси Лохан выходит замуж / instagram.com/lindsaylohan

"Моя любовь! Моя жизнь! Моя семья! Мое будущее!" — подписала фото звезда, добавил смайлик в виде кольца.

Линдси Лохан выходит замуж / instagram.com/lindsaylohan

Известно, что влюблены уже больше года вместе.

Линдси Лохан выходит замуж / instagram.com/lindsaylohan

Напомним, Линдси Лохан в 2004 году встречалась с актером Уилмером Вальдеррамой. В 2006 году была вместе с ресторатором Гарри Мортоном. Также звезда 2008 встречалась с Самантой Ронсон. В 2016 году Линдси была вместе с миллионером Егором Тарабасовым.

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