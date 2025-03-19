Лине Костенко – 95: как Мозговая, Суханов, Вакарчук и другие поздравили поэтессу с юбилеем

Выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко 19 марта отмечает 95-летие.

В такую выдающуюся дату ряд украинских знаменитостей обращается к писательнице и распространяет ее достижения по Сети. И несмотря на то, что Лина Васильевна долгое время уже не появляется на публичных мероприятиях, она сквозь времена говорит своим творчеством.

Более того, недавно Лина Костенко пополнила свое литературное наследие новым романом "Берестечко". Писательница творила его в течение трех десятилетий. И накануне своего юбилея новую книгу презентовала ее дочь в Киеве. Редакция ТСН.ua пообщалась с Оксаной Ежи-Яновной и узнала подробности самочувствия писательницы – читайте по ссылке.

А пока мы собрали поздравления украинских звезд и общественных деятелей Лине Костенко и предлагаем посмотреть, какими чувственными были пожелания для лауреатки Шевченковской премии.

Наталка Денисенко

"Сегодня день рождения моей любимой поэтессы. Лина Костенко пишет так, что душа трепещет, что сердце бьется быстрее…" — призналась актриса.

Звезды поздравляют Лину Костенко с юбилеем

Алексей Суханов

"Лине Васильевне Костенко сегодня 95 лет. Сил и здоровья еще на годы-годы! Потому что это так важно. И Ваше присутствие здесь, госпожа Лина, и Ваше слово, в частности!" – растрогал ведущий.

Звезды поздравляют Лину Костенко с юбилеем

Елена Мозговая

"С Днем рождения, Богиня Слова и Поэзии", — обратилась к легендарной писательнице продюсерша.

Звезды поздравляют Лину Костенко с юбилеем

Святослав Вакарчук

"Сегодня день рождения нашей Лины Костенко! Лично я чувствую этот день как свой персональный праздник. Многая лета, дорогая Лина Васильевна!" – восхитил солист "Океана Эльзы".

Звезды поздравляют Лину Костенко с юбилеем

Иван Малкович

"Ее называют королевой украинской поэзии ХХ века, которая "во времена безверия возвращала людям веру в слово, а также такие понятия, как достоинство, национальная честь и самоуважение". Ее поэтическими и прозаическими строками читатели высказываются о множестве тем и вещей. Впечатляет всеобъемлющая тематика поэзии Лины Костенко: от высокой любовной лирики, украинской и мировой истории, музыки, спорта – до актуального настоящего: "И ужас, и кровь, и смерть, и отчаяние, и клокот хищной орды. Маленький серый человечек натворил черную беду". На рабочем столе Лины Костенко несколько почти законченных разножанровых книг. Работает до сих пор без очков – такие корни, такая генетика… Сегодня, в этот особый день рождения Лины Костенко, будет написано и сказано много искренних поэтически-поздравительных слов", – поздравил поэт и издатель.

Звезды поздравляют Лину Костенко с юбилеем

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