"Липсинк баттл" на телеканале 1+1: дети звезд выйдут на сцену шоу

Также впервые на шоу приедут приглашенные суперзвезды, которые споют любимые хиты украинцев.

Телеканал 1+1 приступил к подготовке второго сезона шоу звездных пародий "Липсинк баттл", в котором известные личности перевоплощаются в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все.

Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой яркий баттл за звание лучшего пародиста.

Создатели шоу интригуют, что в новом сезоне зрителей ожидают сюрпризы и нововведения. Так, некоторые из звезд выйдут на сцену главного шоу пародий не одни, а в паре со своим ребенком. Маленький помощник и сам превратится в яркую личность.

instagram.com/lipsyncbattle_ua

Также впервые шоу "Липсинк баттл" посетят приглашенные суперзвезды, которые споют любимые хиты украинцев, а также презентуют новые треки.

"Для нового сезона "Липсинк баттла" мы готовим новые сюжетные постановки, каждая из которых не просто повторит известное выступление или клип звезды, но и будет отдельным перформенсом. Кроме того, визитки участников, которые зрители видели перед его выступлением, мы заменили веселыми скетчами с неожиданным финалом и яркими фишками в исполнении звезд. В небольших роликах известные личности сыграют сами себя, но в неожиданных обстоятельствах", - комментируют создатели проекта.

пресс-служба канала "1+1"

Чьи дети выйдут на сцену шоу "Липсинк баттла" и кто из звезд бросит себе вызов и превратится во всемирно известную звезду, вы узнаете вскоре из традиционного #липсинкбатл_челлендж. А уже совсем скоро будет объявлено имя первого участника, который будет липсить вместе со своим ребенком.

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, в прошлом году за победу в финале шоу соревновались юморист Юрий Ткач, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, телеведущая Леся Никитюк, артист MONATIK, певец DANTES и актриса Дарья Петрожицкая. В суперфинал прошли Юрий Ткач, Леся Никитюк и Владимир Дантес, пародировавшие легендарного Фредди Меркьюри. Своими аплодисментами зрители в зале определили, что лучшим пародистом сезона стал Владимир Дантес. Именно он получил заветный золотой пояс.

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