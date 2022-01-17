"Липсинк баттл" на телеканале 1+1: какие обновления ждут зрителей во втором сезоне шоу

Телеканал 1+1 приступил к подготовке второго сезона шоу звездных пародий.

Канал 1+1 начал подготовку ко второму сезону шоу звездных пародий "Липсинк баттл".

Руководитель Big Entertainment Shows, продюсер проекта Владимир Завадюк заинтриговал изменениями в составе ведущих. Так, во время беседы с ведущим Славой Деминым продюсер признался, что ведущими, как и в прошлый раз, будут суперзвезды:

"Сейчас мы находимся в активной подготовке ко второму сезону яркого шоу "Липсинк баттл". Я очень верю в этот проект, ведь звезды там раскрываются с новых сторон, отпускают всю скованность и развлекаются как дети, копируя известных личностей. Приоткрою немного занавес и скажу, что в этом году сменятся ведущие, которые точно удивят зрителей, а кто это будет, вы узнаете уже совсем скоро", – заинтриговал Завадюк.

Напомним, шоу "Липсинк баттл" – это адаптация американского формата Lip Sync Battle. По формату шоу известные личности перевоплощаются в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой ожесточенный батл за звание лучшего пародиста.

В прошлом году за победу в финале шоу соревновались юморист Юрий Ткач, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, телеведущая Леся Никитюк, артист MONATIK, певец DANTES и актриса Дарья Петрожицкая. В суперфинал прошли Юрий Ткач, Леся Никитюк и Владимир Дантес, пародировавшие легендарного Фредди Меркьюри. Своими аплодисментами зрители в зале определили, что лучшим пародистом сезона стал Владимир Дантес. Именно он получил заветный золотой пояс.

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