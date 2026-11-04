Литвинова не хочет возвращаться на "МастерШеф" из-за звездного коллеги: готова ли изменить решение

Татьяна Литвинова

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Бывшая судья кулинарного шоу «МастерШеф» Татьяна Литвинова высказалась о возможном возвращении к проекту и назвала, при каких обстоятельствах согласилась бы снова появиться в его судейском составе.

Ресторатор не скрывает: ее решение напрямую связано с Эктором Хименесом-Браво. Об этом кулинарная эксперт рассказала в видео, распространившем в TikTok профиль с ником violeta__wonex.

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По словам Литвиновой, совместная работа с колумбийским шеф-поваром для нее больше не является приемлемым вариантом. Литвинова подчеркнула, что на этом этапе жизнь не собирается мириться с обстоятельствами, лишающими ее чувство комфорта. Однако в случае его отсутствия готова пересмотреть предложение возвращения на ТВ.

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«Я приду на „МастерШеф“, если меня туда позовут, когда Эктора там не будет. Зачем себя изменять? Я уже настолько взрослая и всем все доказала, что я просто живу для себя и своей души. И я хочу честно смотреть людям в глаза, что я и делаю. Хочу улыбаться, быть спокойной и счастливой», — заявила Литвинова.

Татьяна Литвинова / © instagram.com/tanita_litvinova

Из-за чего поссорились Татьяна Литвинова и Эктор Хименес-Браво

Недоразумения между бывшими коллегами неоднократно становились темой публичных разговоров. Ранее в интервью Алине Доротюк Литвинова описывала атмосферу, которая, по ее словам, складывалась во время их совместной работы. Она рассказывала о меняющемся поведении Эктора: иногда тот будто бы был приветливым, а в другие моменты мог демонстрировать отстраненность.

Сложности возникали при обсуждении конкурсных блюд. По словам Татьяны, коллега иногда позволял себе говорить по-испански, которую ей переводили в ушной монитор, когда она комментировала блюда участников.

Татьяна Литвинова и Эктор Хименес-Браво

Впоследствии Литвинова перестала быть частью команды проекта: ее контракт на следующий сезон не продлили. Ресторатор предполагала, что на это могли повлиять напряженные отношения с Хименесом-Браво. Она также упоминала, что раньше имела основания рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с шоу.

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Теперь Татьяна не исключает новый телевизионный этап, но четко очерчивает собственные границы. Возвращение в кулинарный проект она связывает с изменением состава его судей.

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