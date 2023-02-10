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Лия Ахеджакова назвала Россию "уродиной" и прокомментировала увольнение из театра, где работала 50 лет

Лия Ахеджакова назвала Россию "уродиной" и прокомментировала увольнение из театра, где работала 50 лет

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1631
Время на прочтение
2 мин
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Лия Ахеджакова назвала Россию "уродиной" и прокомментировала увольнение из театра, где работала 50 лет

Лия Ахеджакова

Несмотря на травлю за свою антивоенную позицию, звезда не намерена покидать РФ.

Легендарная российская актриса, уроженка Днепра Лия Ахеджакова прокомментировала свое увольнение из московского театра "Современник" из-за ее антивоенных высказываний и поддержки Украины.

Как сообщает ряд РосСМП, Лия Меджидовна уверена, что на увольнении из театра ее травля не завершится: "Да, меня убрали из "Современника". Мне жаль денег, они берут штраф у кого-то 50 тыс., у кого-то 100 тыс. рублей, а потом объявят иноагентом. Уже лежит об этом тоже донос в прокуратуре", — сказала Ахеджакова.

Лия Ахеджакова / © УНИАН
Лия Ахеджакова / Фото: УНИАН

Однако возможные признания "иноагентом" и штраф за "дискредитацию российской армии" звезду не пугают. Более того, 84-летняя актриса подчеркнула, что она никуда из России не уедет, потому что "все это" хочет пережить на родине.

"Это моя "Родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда утекать. Пусть они уезжают. Я никуда не поеду, я здесь должна все это пережить. Слишком долго живу здесь", — объяснила легенда кино цитатой из песни группы ДДТ "Родина".

Напомним, что на днях стало известно о том, что легендарную российскую актрису Лию Ахеджакову уволили из московского театра "Современник", где звезда проработала почти 50 лет. Руководство театра приняло такое решение из-за активной антивоенной позиции Ахеджаковой, критики российской власти и откровенной поддержки Украины.

Кстати, недавно такая же участь постигла российского актера Дмитрия Назарова, тоже выступающего против кровавой политики путина. Звезду сериала "Кухня" вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой, уволили из московского театра имени А. П. Чехова.

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Дата публикации
Просмотры
1631
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