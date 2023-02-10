Лия Ахеджакова назвала Россию "уродиной" и прокомментировала увольнение из театра, где работала 50 лет

Легендарная российская актриса, уроженка Днепра Лия Ахеджакова прокомментировала свое увольнение из московского театра "Современник" из-за ее антивоенных высказываний и поддержки Украины.

Как сообщает ряд РосСМП, Лия Меджидовна уверена, что на увольнении из театра ее травля не завершится: "Да, меня убрали из "Современника". Мне жаль денег, они берут штраф у кого-то 50 тыс., у кого-то 100 тыс. рублей, а потом объявят иноагентом. Уже лежит об этом тоже донос в прокуратуре", — сказала Ахеджакова.

Лия Ахеджакова / Фото: УНИАН

Однако возможные признания "иноагентом" и штраф за "дискредитацию российской армии" звезду не пугают. Более того, 84-летняя актриса подчеркнула, что она никуда из России не уедет, потому что "все это" хочет пережить на родине.

"Это моя "Родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда утекать. Пусть они уезжают. Я никуда не поеду, я здесь должна все это пережить. Слишком долго живу здесь", — объяснила легенда кино цитатой из песни группы ДДТ "Родина".

Напомним, что на днях стало известно о том, что легендарную российскую актрису Лию Ахеджакову уволили из московского театра "Современник", где звезда проработала почти 50 лет. Руководство театра приняло такое решение из-за активной антивоенной позиции Ахеджаковой, критики российской власти и откровенной поддержки Украины.

Кстати, недавно такая же участь постигла российского актера Дмитрия Назарова, тоже выступающего против кровавой политики путина. Звезду сериала "Кухня" вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой, уволили из московского театра имени А. П. Чехова.

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