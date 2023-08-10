Лия Ахеджакова открыто поддерживает Украину: как актриса расплачивается за антивоенную позицию

Легендарная российская актриса, уроженка Днепра Лия Ахеджакова с первых дней войны активно поддерживает Украину.

Артистка не боится выступить с критикой властей РФ, открыто говорить правду о российском вторжении на украинские земли и заявлять, что Россия является агрессором.

Правда, за такие смелые высказывания в родной стране Ахеджакова столкнулась с травлей. Однако артистку это не пугает, она продолжает говорить правду о войне.

Лия Ахеджакова / Фото: kino-teatr.ru

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как Лия Ахеджакова поддерживает Украину и как расплачивается за свою антивоенную позицию.

Реакция Лии Ахеджаковой на Евромайдан, войну на востоке Украины и аннексию Крыма

Актриса еще в конце 2013 года, когда на "Майдане Незалежности" начались массированные акции протеста против тогдашней власти, дала четко понять, что на стороне народа Украины. Артистка тогда говорила, что внимательно следит за ходом событий, волнуется, но в то же время восхищается смелостью украинцев. Ахеджакова тогда открыто говорила, что россиянам тоже стоит последовать примеру и поставить конец путинскому режиму.

Когда Россия аннексировала украинский Крым, актриса выступала с заявлением, что полуостров принадлежит только Украине, а РФ оккупировала его. Ахеджакова была возмущена, что страна-террорист незаконно отобрала в украинцев их земли.

Лия Ахеджакова / Фото: kino-teatr.ru

Во время вторжения России на восток Украины артистка открыто говорила, что не верит словам пропагандистов и понимает, что происходит. Лия Ахеджакова подписывала письма с поддержкой украинских коллег, выступала против войны и власти РФ и призвала не травить музыканта Андрея Макаревича, который открыто критиковал путинский режим и поддерживал Украину.

Как Лию Ахеджакову затравили в России после ее смелых высказываний в 2014 году

Актриса из-за своей позиции столкнулась с волной травли в России. Российская пропаганда стала называть Ахеджакову "русофобкой" и "террористкой". Спектакли знаменитости срывали, ей отказывали в аренде помещений, она получала письма с угрозами расправы. Более того, пропагандисты даже распространяли фейки о смерти актрисы.

Лия Ахеджакова / Фото: УНИАН

Однако Ахеджакову это совсем не пугало. Артистка заявляла, что не боится преследований ни со стороны жертв российской пропаганды, ни со стороны спецслужб РФ. По словам знаменитости, она Украину не предаст, а также не поедет из России.

Реакция Лии Ахеджаковой на полномасштабное вторжение России в Украину

Еще до начала полномасштабной войны отовсюду были новости, что Россия готовит нападение. В конце января 2022 года Лия Ахеджакова вместе с другими деятелями культуры, среди которых были музыкант Андрей Макаревич, ведущая Татьяна Лазарева и другие, подписала антивоенную петицию. В заявлении говорилось, что война недопустима и ее россиянам навязывают пропагандисты.

Лия Ахеджакова / Фото: УНИАН

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, актриса была шокирована. Однако Ахеджакова сразу поддержала украинцев. Знаменитость переказала 10 тысяч долларов в поддержку ВСУ и призвала других это тоже сделать. Актриса призвала остановить войну и не допускать смерти невинных людей, также она открыто критиковала преступные действия властей РФ.

Расплата Лии Ахеджаковой за антивоенную позицию

Антивоенные высказывания актрисы не обошли вниманием пропагандисты, которые начали ее поливать грязью. Во время спектакля в Москве на Ахеджакову напал мужчина. Он распилил на нее перцовый баллончик. Актриса говорила, что это из-за ее позиции касательно войны в Украине и критике кремлевской власти.

В начале этого года Лию Ахеджакову уволили из московского театра "Современник", где она работала почти 50 лет. Это произошло опять же из-за поддержки Украины в войне с Россией. Артистку возмутило увольнение из театра, она понимала, чьих это рук дело, однако ничего поделать не могла. Также Ахеджакова, несмотря на травлю, все равно планировала остаться в России.

Лия Ахеджакова

Тем временем у российских пропагандистов была истерика. Они требовали признать актрису "иноагентом", обвиняли в "госизмене" и дискредитации российских военных. Пропагандисты добивались, чтобы против Ахеджаковой возбуждено уголовное дело.

Сама же актриса активно ездит со спектаклями по странам Европы. Лия Ахеджакова и дальше поддерживает Украину. На спектакле в Германии знаменитость вышла на сцену с флагом Украины, а зрители за это ей были благодарны, ведь выкрикивали на украинском – "спасибо!". Правда, это снова вызвало истерику у пропагандистов. Они снова добиваются, чтобы актрису признали "иноагентом".

Лия Ахеджакова с флагом Украины / Фото: скриншот с видео

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