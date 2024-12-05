Лия Ахеджакова прямо со сцены театра поддержала Украину и довела россиян до истерики

Артистка не молчит о войне и открыто демонстрирует свою позицию.

Легендарная актриса, уроженка Днепра Лия Ахеджакова в очередной раз публично поддержала Украину.

Произошло это в Лос-Анджелесе, где артистка выступала в театре со спектаклем "Мой внук Вениамин". После завершения шоу знаменитость спустилась к зрителям. Они стали благодарить актрису за спектакль и дарить цветы.

Одна из присутствующих зрительниц обратилась к Лие Ахеджаковой и выразила ей слова благодарности за то, что она не приняла сторону пропаганды, с первых дней полномасштабной войны осудила действия России и публично демонстрирует свою твердую позицию.

Актриса приняла от поклонницы цветы и сказала: "Слава Украине!". На это артистке ответили: "Героям слава!"

Актриса Лия Ахеджакова на сцене театра поддержала Украину

Конечно, у россиян это вызвало шквал возмущений. Когда украинцы благодарили Ахеджакову за антивоенную позицию, то они же в истерике начали ее критиковать за то, что она не поддерживает войну и вторжение РФ в независимую страну.

Напомним, Лия Ахеджакова с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину, за что неоднократно сталкивалась с травлей от россиян. В РФ в 2023 году таки добились своего и отомстили артистке за антивоенную позицию. Знаменитость уволили из театра, где она проработала почти 50 лет.

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