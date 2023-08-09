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Лия Ахеджакова вышла на сцену театра с флагом Украины и довела россиян до истерики

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Лия Ахеджакова вышла на сцену театра с флагом Украины и довела россиян до истерики

Лия Ахеджакова / Фото: УНИАН

Артистку в РФ требуют признать "иноагентом".

Легендарная российская актриса, уроженка Днепра Лия Ахеджакова довела россиян до истерики своей поддержкой Украины.

После увольнения из российского театра за антивоенную позицию знаменитая артистка отправилась за границу. В конце июля Ахеджакова сыграла в спектакле в немецком городе Бремене. В конце спектакля актриса вышла на сцену с сине-желтым флагом и поддержала Украину, которая уже полтора года защищает свои территории от страны-агрессора России. Тем временем присутствующие зрители в зале на украинском выкрикивали Ахеджаковой – "спасибо!".

Лия Ахеджакова с флагом Украины / © скриншот с видео
Лия Ахеджакова с флагом Украины / Фото: скриншот с видео

Россияне не смогли это обойти вниманием, поступок актрисы вызвал у них истерику. В частности, в генпрокуратуру РФ поступила жалоба, чтобы Ахеджакову проверили на предмет "дискредитации российской армии" и признали ее "иноагентом".

Напомним, ранее россияне уже жаловались на Лию Ахеджакову. Знаменитую актрису обвиняли в "госизмене", а также требовали возбудить против нее уголовное дело, потому что она якобы занимается дискредитацией российских военных, спонсирует ВСУ и разжигает вражку.

Напомним, Лия Ахеджакова публично осуждает действия кремлевского диктатора путина и вторжения России в Украину. За свою антивоенную позицию актриса поплатилась. Звезду кино уволили из театра, где она проработала более 50 лет. Более того, на нее даже совершили нападение.

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Дата публикации
Просмотры
300
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