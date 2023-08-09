Лия Ахеджакова вышла на сцену театра с флагом Украины и довела россиян до истерики

Легендарная российская актриса, уроженка Днепра Лия Ахеджакова довела россиян до истерики своей поддержкой Украины.

После увольнения из российского театра за антивоенную позицию знаменитая артистка отправилась за границу. В конце июля Ахеджакова сыграла в спектакле в немецком городе Бремене. В конце спектакля актриса вышла на сцену с сине-желтым флагом и поддержала Украину, которая уже полтора года защищает свои территории от страны-агрессора России. Тем временем присутствующие зрители в зале на украинском выкрикивали Ахеджаковой – "спасибо!".

Лия Ахеджакова с флагом Украины / Фото: скриншот с видео

Россияне не смогли это обойти вниманием, поступок актрисы вызвал у них истерику. В частности, в генпрокуратуру РФ поступила жалоба, чтобы Ахеджакову проверили на предмет "дискредитации российской армии" и признали ее "иноагентом".

Напомним, ранее россияне уже жаловались на Лию Ахеджакову. Знаменитую актрису обвиняли в "госизмене", а также требовали возбудить против нее уголовное дело, потому что она якобы занимается дискредитацией российских военных, спонсирует ВСУ и разжигает вражку.

Напомним, Лия Ахеджакова публично осуждает действия кремлевского диктатора путина и вторжения России в Украину. За свою антивоенную позицию актриса поплатилась. Звезду кино уволили из театра, где она проработала более 50 лет. Более того, на нее даже совершили нападение.

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