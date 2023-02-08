Лию Ахеджакову уволили из театра из-за поддержки Украины: "Знаю, кто это организовывает"

Известную актрису, уроженку Днепра Лию Ахеджакову уволили из театра, где она работала почти 50 лет.

В частности, знаменитость "убрали" из спектаклей из-за того, что она открыто осуждает войну в Украине, которую враждебно развязала страна-агрессор Россия. Актриса знает, чьих это рук дело, однако понимает, что ничего сделать не может.

"Приказ есть, уже заменены эти спектакли. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю., знаю, кто это пишет, кто это организует, но сделать ничего нельзя", — рассказала актриса в интервью российскому пропагандистскому изданию.

Лия Ахеджакова / Фото: ТСН

Отметим, Лия Ахеджакова еще в начале полномасштабной войны осудила действия властей России и поддержала Украину. В частности, знаменитость даже переводила средства в помощь украинской армии. Из-за антивоенной позиции в России Ахеджакову начали критиковать. На нее даже во время игры в спектакле напал незнакомый мужчина, который прыснул ей в лицо перцовым баллончиком.

Напомним, Лия Ахеджакова стала не первой жертвой увольнения из-за антивоенной позиции. Ранее такая участь постигла актера Дмитрия Назарова. В ответ на увольнение знаменитость написал мощный саркастический стих, в котором сказал все, что он думает о власти РФ.

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