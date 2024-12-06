Лиза Глинская беременна первенцем и восхитила фото с округлым животиком

Знаменитость рассказала о чуде в День святого Николая.

Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская беременна.

В День святого Николая, 6 декабря, знаменитость поделилась, что готовится стать мамой. В своем фотоблоге Глинская восхитила фото с заметно округлым животиком — на изображении звездный кулинар в платье нежно держится за него. При этом Лиза поздравила всех фанатов с праздником.

Лиза Глинская беременна / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Друзья, с Днем святого Николая! Пусть этот день наполнит ваши сердца добром, теплом и верой. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, света и добрых дел! Верьте в чудеса, они ведь всегда рядом!" — написала звезда.

В комментариях фаны уже поздравили Лизу Глинскую с предстоящим пополнением в семье, пожелав всего самого наилучшего.

Плачу от счастья за вас! Слава Богу за этот подарок! Вы прекрасная мама

Лиза, вы такая очаровательная, талантливая, у вас доброе сердце. Да благословит вас Господь и пусть все у вас будет прекрасно

Поздравляю Вас от всего сердца! Чудеса случаются

Напомним, недавно актриса Эмбер Херд также сообщила о беременности. Бывшая Джонни Деппа ожидает второго малыша в семье.

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