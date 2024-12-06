Лиза Глинская беременна первенцем и восхитила фото с округлым животиком

Знаменитость рассказала о чуде в День святого Николая.
Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская беременна.
В День святого Николая, 6 декабря, знаменитость поделилась, что готовится стать мамой. В своем фотоблоге Глинская восхитила фото с заметно округлым животиком — на изображении звездный кулинар в платье нежно держится за него. При этом Лиза поздравила всех фанатов с праздником.
"Друзья, с Днем святого Николая! Пусть этот день наполнит ваши сердца добром, теплом и верой. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, света и добрых дел! Верьте в чудеса, они ведь всегда рядом!" — написала звезда.
В комментариях фаны уже поздравили Лизу Глинскую с предстоящим пополнением в семье, пожелав всего самого наилучшего.
- Плачу от счастья за вас! Слава Богу за этот подарок! Вы прекрасная мама
- Лиза, вы такая очаровательная, талантливая, у вас доброе сердце. Да благословит вас Господь и пусть все у вас будет прекрасно
- Поздравляю Вас от всего сердца! Чудеса случаются
Напомним, недавно актриса Эмбер Херд также сообщила о беременности. Бывшая Джонни Деппа ожидает второго малыша в семье.
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