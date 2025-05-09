Лиза Глинская окрестила дочерей-близнецов и восхитила фото с семьей во время таинства

Лиза Глинская с мужем и детьми / © instagram.com/lizaglinskaya

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Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская окрестила своих двух дочерей.

Так, в своем фотоблоге Лиза отметила, что таинство крещения прошло еще 3 мая. В этот день она с мужем собрала самых родных и пригласила в церковь. Лиза для крещения шестимесячных дочерей Полины и Соломии выбрала розовое платье с элементами вышивки и длинный белый платок, а ее муж – белую рубашку.

Крестины детей Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Также Глинская позволила поклонникам заглянуть за стены церкви и показала кадры со священником и как он срезал дочерям первые пряди волос. Девочки же в это время в белых кружевных платьях и шапочках мило попозировали на руках как у родителей, так и крестных и рассматривали все вокруг.

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Крестины детей Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Крестины детей Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Крестины детей Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

После обряда семья Глинской устроила фотосессию на природе. Так, счастливая блогерша вместе с возлюбленным поиграла с Полиной и Соломией для семейных фото на память, подписав кадры так: "3 мая – особый день для нашей семьи".

Крестины детей Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Крестины детей Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Крестины детей Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут рассказала об особенностях ее воспитания детей и призналась, почему на этом фоне ссорится с мужем Владимиром Локотко.