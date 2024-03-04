Лиза Глинская ответила, почему она отказывается предоставлять услуги повара дома у заказчика

Известный украинский шеф-пофар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская удивила, почему отказывает в предоставлении собственных услуг в качестве кондитера дома у заказчика. К слову, ранее по этой теме высказывался еще один ее коллега, повар Владимир Ярославский.

Так, знаменитость рассказала, что она специализируется на профессиональном обучении и делится знаниями на своих курсах или мастер-классах как учитель. К тому же, она всю жизнь хотела быть именно в роли преподавателя. А приготовление блюд у заказчика дома сравнивает с концертами звезд с развлекательной программой. По ее словам, она не комфортно себя чувствует в этом амплуа и не готова придумывать, как развлечь гостей.

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Меня нельзя заказать. Меня можно заказать, как учителя. Ко мне постоянно обращаются, как к звезде, которая должна прийти, ляпать языком, пить с ними шампанское и ходить. Я не развлекательная программа. Я представляю, что это звезды, которые приходят попеть. Я так не умею. Я именно о профессиональном обучении", - поделилась Лиза в интервью Алине Доротюк.

Напомним, недавно Евгений Клоптенко рассказывал, сколько заказчик должен заплатить за его кулинарные услуги и назвал точную сумму.

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