Лиза Глинская показала сразу двух дочерей-красавиц и восхитила, как они подросли

Лиза Глинская

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Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала об особом празднике в семье.

Звездная мама сообщила, что 4 мая ее доченькам-близнецам исполнилось шесть месяцев. В фотоблоге кулинарная экспертка обнародовала серию фото двух девочек и очаровала их повзрослением. Так, Полина и Соломия попозировали перед объективом мамы в милых образах, которые дополнили повязки-бантики.

Дочь Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Дочь Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Глинская также поделилась, что эти полгода жизни дочерей были насыщенными и интересными. Поэтому каждый день она познает новые открытия материнства и воспитания.

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"Сегодня смыслу моей жизни, моим девочкам – шесть месяцев. Они такие разные, так интересно за ними наблюдать! Каждый день что-то новенькое. Крошки мои", — восхитила подписью кадров Лиза.

Дочь Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Дочь Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Такие эмоциональные кадры двух крох-красавиц уже прокомментировали звезды и поклонники семьи Глинской.

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Напомним, недавно спортсменка Лилия Подкопаева показала фото со взрослой дочерью и каких высот Каролина достигла в США.