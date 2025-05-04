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Лиза Глинская показала сразу двух дочерей-красавиц и восхитила, как они подросли
Девочки празднуют шесть месяцев жизни.
Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала об особом празднике в семье.
Звездная мама сообщила, что 4 мая ее доченькам-близнецам исполнилось шесть месяцев. В фотоблоге кулинарная экспертка обнародовала серию фото двух девочек и очаровала их повзрослением. Так, Полина и Соломия попозировали перед объективом мамы в милых образах, которые дополнили повязки-бантики.
Глинская также поделилась, что эти полгода жизни дочерей были насыщенными и интересными. Поэтому каждый день она познает новые открытия материнства и воспитания.
"Сегодня смыслу моей жизни, моим девочкам – шесть месяцев. Они такие разные, так интересно за ними наблюдать! Каждый день что-то новенькое. Крошки мои", — восхитила подписью кадров Лиза.
Такие эмоциональные кадры двух крох-красавиц уже прокомментировали звезды и поклонники семьи Глинской.
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