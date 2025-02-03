Лиза Глинская показала заметно подросших дочерей-двойняшек и как они смешно общаются между собой

Кулинарная блогерша шутит, что девочки ведут себя так, будто не видели друг друга уже много лет.
Известная украинская шеф-поварешка, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская показала заметно подросших дочерей-двойняшек.
Семейным контентом знаменитость поделилась в своем Instagram. Лиза Глинская опубликовала ролик, на котором были изображены крошечные Полина и Соломия в красных ползунках. Девочек держали на руках лицом друг к другу. Так что крошечные дочери Глинской имели возможность пообщаться друг с другом.
Как шутит кулинарная блогерша, Полина и Соломия ведут себя так, будто бы они не виделись уже много лет. По словам Глинской, за девочками очень интересно наблюдать.
"Девочки общаются! Обожаю наблюдать! Как будто бы не видели друг друга много лет и вот встретились", — поделилась знаменитость.
Отметим, что в начале ноября Лиза Глинская впервые стала мамой. Блогерша родила дочерей-двойняшек – Полину и Соломию. Отцом девочек стал муж знаменитости Максим. Недавно Глинская рассекретила бизнес возлюбленного и рассказала о том, как он обеспечивает семью.
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