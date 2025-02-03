Лиза Глинская показала заметно подросших дочерей-двойняшек и как они смешно общаются между собой

Кулинарная блогерша шутит, что девочки ведут себя так, будто не видели друг друга уже много лет.

Известная украинская шеф-поварешка, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская показала заметно подросших дочерей-двойняшек.

Семейным контентом знаменитость поделилась в своем Instagram. Лиза Глинская опубликовала ролик, на котором были изображены крошечные Полина и Соломия в красных ползунках. Девочек держали на руках лицом друг к другу. Так что крошечные дочери Глинской имели возможность пообщаться друг с другом.

Как шутит кулинарная блогерша, Полина и Соломия ведут себя так, будто бы они не виделись уже много лет. По словам Глинской, за девочками очень интересно наблюдать.

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Девочки общаются! Обожаю наблюдать! Как будто бы не видели друг друга много лет и вот встретились", — поделилась знаменитость.

Отметим, что в начале ноября Лиза Глинская впервые стала мамой. Блогерша родила дочерей-двойняшек – Полину и Соломию. Отцом девочек стал муж знаменитости Максим. Недавно Глинская рассекретила бизнес возлюбленного и рассказала о том, как он обеспечивает семью.

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