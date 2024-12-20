Лиза Глинская после рождения двойни рассекретила свой вес и показала фото до и после родов

Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская после родов рассказала о своей фигуре.

В частности, в своем фотоблоге шеф-повар поделилась результатом своего непревзойденного похудения. Так, Лиза показала фото, которое в свое время сделала за два дня перед родами, и сравнила его с тем, которое сделала почти две недели после родов.

На картинках заметно, что знаменитость довольно быстро вернулась в форму. И уже через неделю после родов потеряла около 20 кило, а вместе с тем и отеки, на которые часто жаловалась. Незадолго после рождения двойни вес Лизы Глинской был 63 кг, а рожала блогерша в весе 82 кг.

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Глинская в своих сторис объяснила, что так быстро сбрасывать вес ей помогает грудное вскармливание. И показала милое фото, как на кровати она кормит сразу двух своих дочерей.

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Длинный путь. Мгновения, которых я ждала так много лет. Внутреннее, мощное, настоящее счастье через слезы радости. Безграничная любовь. Я мама двух невероятных девочек, которые пришли в этот мир", — поделилась эмоциями от материнства Лиза.

Напомним, что недавно певец Виталий Козловский показал своего 10-месячного сына-копию Оскара и удивил, как быстро он подрос.

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