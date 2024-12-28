Лиза Глинская раскрыла трудности во время беременности двойней и показала, как ей помогает мама

Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская показала свою большую семью.

Так, после рождения дочерей-близнецов Лиза в своем фотоблоге поделилась кадрами, как она входит в роль мамы. В частности, призналась, что это дело не из легких. Поэтому она с мужем уже выбрала няню и иногда просит помочь маму и сына мужа. Как проходит один из таких дней, Глинская показала на кадрах.

Лиза Глинская с семьей / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская с семьей / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Также она рассекретила, что дочери Полина и Саломея родились преждевременно, на 35 с половиной недели. Как вспоминает шеф-повар, период беременности был очень сложным. И очень часто ее беспокоили сильный токсикоз, одышка, давление и сильные отеки. Однако говорит, что все прошло, как только она обняла долгожданных дочерей.

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Я так долго ждала детей, что даже боялась себе признаться в том, что мне сложно, больно, страшно, что я устала. Я постоянно говорила, что беременность – это не болезнь, поэтому долго не позволяла себе убавлять обороты. Пока меня не остановила больница и диагноз преэклампсия. Постоянная режущая боль за грудиной. Давление до 180 на 100, прыгавшее почти три месяца. Жидкость почти не выходила из организма и меня словно разрывало изнутри. Головная боль, ноги, которые не ходят, пальцы рук, которые не сгибаются. Один глаз постоянно заплывал, так что я никого не хотела видеть, даже себя. Но сложные моменты быстро забываются, как только прижимаешь к груди этих маленьких ангелочков", - призналась Лиза.

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Напомним, недавно шеф-повар Лиза Глинская впервые показала лицо своих двух дочерей в милой фотосессии с их отцом.

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