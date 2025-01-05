Лиза Глинская рассекретила бизнес своего мужа и как он обеспечивает семью

Известная украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая недавно переехала в загородный дом, рассекретила, как ее муж обеспечивает семью.

Ранее ходили сплетни, что Максим – повар. Однако кондитер в интервью Алине Доротюк полностью опровергла это и заверила, что их сферы деятельности полностью отличаются. В частности, у мужа Глинской есть собственный бизнес. Он занимается системами "умного дома", солнечными станциями и тому подобным.

"У Макса бизнес. В каком-то интервью прочла, что он – повар. Это понеслось… Он не повар! У него бизнес! Он занимается системами "умного дома", солнечные станции и все, что касается световой коммуникации в домах и квартирах", – поделилась кондитер.

Лиза Глинская с мужем / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская также рассказала, как 12-летний сын супруга от экс-жены отреагировал на появление сестричек. По словам кондитера, мальчик этого ждал. Более того, он даже давал советы, как ухаживать за новорожденными детьми. Правда, Глинская признается, что сыну Максима не очень интересно проводить время с сестренками, ведь они еще совсем маленькие. Поэтому мальчик ждет, когда девочки подрастут.

"Он так обрадовался, когда мы ему сказали. Он так хотел, что была девочка. Он действительно хочет нам помочь, очень обрадовался. Но ему уже не очень интересно просто за ними наблюдать. Ну, что они? Лежат, а он уже ждет, когда будут ползать. Уже будет с ними гораздо интереснее", – поделилась знаменитость.

Лиза Глинская с мужем и пасынком / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Напомним, Лиза Глинская впервые стала мамой в 41 год. Знаменитость родила двойняшек. Недавно шеф-повар шокировала, как врачи предлагали ей избавиться от одного плода.

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