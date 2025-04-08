Лиза Глинская рассекретила свой вес после рождения двойни и сколько кило набрала во время беременности

Лиза Глинская / © instagram.com/lizaglinskaya

Реклама

Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская рассекретила свой вес после родов и призналась, на сколько поправилась во время беременности.

В ноябре прошлого года знаменитость впервые стала мамой. Глинская родила девочек-двойняшек. Сейчас же в Instagram кулинар решила поделиться, как изменялся ее вес во время беременности и после родов. Лиза говорит, что ей комфортно, когда она весит 55 килограммов. Когда знаменитость шла рожать, то ее вес составлял 82 кило. Однако после родов Глинская похудела за 10 дней до 63 кило.

Правда, часть веса вернулась. Знаменитость признается, что поправилась после возвращения из роддома, ведь не отказывала себе в еде. Сейчас Лиза весит 68 кило. Кулинар признается, что хочет похудеть, но пока что у нее это не получается.

Реклама

Лиза Глинская / © instagram.com/lizaglinskaya

"У меня было так… Шла рожать девочек — 82 кг. Через 10 дней была уже 63 кг… Приехала домой, кто-то мне сказал, что на грудном вскармливании можно есть все… И я начала есть все и очень быстро много наела. Сейчас я — 68 кг. Мой комфортный вес — 55 кг. Пока что похудеть не мог", — призналась знаменитость.

Напомним, недавно певица Елена Тополя рассекретила свой вес. Во время войны знаменитость критически похудела и весила 41 кг. Однако звезде удалось набрать вес.