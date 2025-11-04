Лиза Глинская растрогала, как изменились ее дочери-двойняшки за год, и показала свои роды

Лиза Глинская с дочерьми / © instagram.com/lizaglinskaya

Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу «МастерШеф» Лиза Глинская празднует первый день рождения дочерей.

Так, ровно год назад 4 ноября звезда впервые стала мамой. У нее родились ее дочери-двойняшки — Соломия и Полина. С тех пор жизнь Лизы навсегда изменилась. В фотоблоге она вспомнила, каким сложным был ее путь к материнству. Но после испытаний шеф-повар призналась, что все проблемы в прошлом уже забылись, а сегодня она благодарна судьбе за осуществление мечты.

В публикации Глинская показала, как проходили ее роды и первые дни жизни новорожденных Полины и Соломии. С тех пор девочки заметно подросли и изменились. На кадрах можно заметить, что дочери звезды уже активно исследуют мир и даже делают первые самостоятельные шаги. Неописуемо счастливая звезда говорит, что своим примером хочет доказать другим, что все возможно.

«Не прекращайте верить в чудеса. Нашим девочкам сегодня уже годик. И это была самая сокровенная мечта и самый дорогой подарок Вселенной. Каждый шаг, каждый день, каждый миг люблю. Слава Богу, мы не пошли по тропинке „не ко времени…“ и выбрали жизнь и продолжение нас в наших крохах. Дорогие женщины, кто сейчас проходит такой непростой период, поддерживаю вас всем сердцем. Теперь я точно знаю, что из таких маленьких комочков вырастают абсолютно здоровые, активные дети, которых можно обнимать и целовать много-много», — растрогала Лиза.

