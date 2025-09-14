Лиза Глинская с 10-месячной дочкой попала в больницу и раскрыла, что произошло: "Очень испугалась"

Лиза Глинская

Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала о состоянии здоровья своей дочери Полины.

В фотоблоге Лиза опубликовала фото, как с дочкой на руках сидит в карете скорой помощи. Она сообщила, что экстренно госпитализировала Полину из-за ряда симптомов, которые напоминали ей отек Квинке. По словам Лизы, накануне девочка ела арбуз. Поэтому она предполагает, что именно это вызвало такую серьезную аллергическую реакцию.

Глинская поделилась также контентом из палаты и отметила, что Полина уже чувствует себя лучше. Врачи сделали дочери звезды уколы и пообещали быстро выписать домой.

Лиза Глинская с дочерью / © instagram.com/lizaglinskaya

"Три часа ночи, мы в больнице. Поле сделали уколы. Она проснулась и расплакалась. Уже больше уснула, хотя хочет спать. Не может уложиться, кричит. Это скорее всего была аллергическая реакция на арбуз. Она отекла: лицо, глаза, стала плохо дышать, что похоже на отек Квинке. Очень испугалась, покраснело лицо. Подержат в больнице до завтра", — призналась блогерша.

