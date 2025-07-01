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- Гламур
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Лиза Глинская восхитила фото с двумя дочками-двойняшками и где они оказались впервые в жизни
Звездная мама в новом статусе привезла Полину и Соломию на отдых.
Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась фото с подросшими дочерьми Полиной и Соломией.
В фотоблоге кулинарная блогерша рассказала, что ее 7-месячные девочки вместе с ней поехали к морю. И это стало первым в жизни ее дочерей. Лиза не стала делиться подробностями, где именно они сейчас находятся, а просто порадовала фанов серией фото с пляжа. Так, Соломия и Полина быстро адаптировались к новым условиям и радостно попозировали в своем небольшом бассейне рядом с морем. Также дочери звезды насладились первыми морскими прогулками, а Лиза тем временем запечатлела их искренние эмоции.
"Первое море", - лаконично подписала кадры Глинская.
В комментариях звездные коллеги блогерши и ее подписчики порадовались за семью и искренне пожелали им отличного отдыха.
"Сладкая пахлава" - Ольга Мартыновская
Я не могу! Только родились и уже на море! Какие милые
Хорошего Вам отдыха!
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