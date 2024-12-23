Лиза Глинская впервые полностью показала дочерей-близнецов и рассекретила их имена

Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская впервые полностью показала своих дочерей, которых родила в начале ноября.

Так, одномесячные крохи попозировали для своей первой фотосессии. Для подросших дочерей Лиза выбрала несколько вариантов образов и аксессуаров. В частности, девочек завернули в разноцветные коконы и надели повязки.

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Кроме того, Глинская попозировала с мужем и двумя дочерьми. На общем фото счастливые родители держат дочерей и целуются. Более того, шеф-повар впервые назвала имена девочек. Новорожденных назвали Полиной и Соломией.

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Это подтверждает фотограф Анастасия Кондратенко, которая у себя в Instagram опубликовала кадры с бекстейджа фотосъемок и написала: "Первая нежнейшая фотосессия Поли и Соли".

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Отметим, 41-летняя Лиза Глинская долгое время скрывала радостную новость о рождении дочерей. Только в начале декабря она сообщила о пополнении в семье, которое произошло еще 4 ноября. Кулинарная блогерша также воспитывает старшего сына от предыдущего брака мужа Максима. Пара вместе уже 23 года. А раньше знаменитость рассказывала, как познакомилась с будущим возлюбленным.

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