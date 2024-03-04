Лиза Глинская впервые рассказала о воспитании сына своего мужа: "Бывают конфликты"

Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая недавно рассказывала, почему не готовит дома у заказчика, впервые поделилась тем, какой мачехой является для сына своего мужа.

Лиза не часто в блоге делится подробностями своей личной жизни. Впрочем, известно, что весной 2022 года кондитер вышла замуж за мужчину по имени Максим. У него есть 11-летний от предыдущего брака. Так, супруги частично берут его воспитание на себя. По словам Глинской, она имеет характер учительницы, поэтому ей приходится тяжело. Поэтому между ней и сыном мужа иногда возникают бытовые конфликты. Однако кулинар уверяет, что работает над собой.

Лиза Глинская с мужем и его сыном / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Малому 11 лет. Он сейчас живет в Киеве с мамой. Есть две семьи. Это ребенок, которого мы воспитываем совместно. То есть он 50% времени – то есть неделю через неделю – проводит с мамой и нами. То есть я мачеха. Я вредная мачеха. Я учительница. И для детей это тяжело, потому что я не даю спуска. И у нас бывают такие конфликты из-за того, переоделся ли, поел ли… Хочется расслабиться, но я работаю над этим", - призналась Лиза в интервью Алине Доротюк.

Напомним, недавно новая девушка экс-мужа Ани Лорак призналась, поладил ли Мурат с ее сыном от предыдущего брака.

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