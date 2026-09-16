Лиза Кудроу из "Друзей" покорила появлением с сыном-красавцем: как выглядит 28-летний Джулиан

Лиза Кудроу / © Associated Press

Реклама

Американская актриса Лиза Кудроу, наиболее известная по роли Фиби в культовом ситкоме «Друзья», посетила церемонию вручения премии «Эмми-2026» в Лос-Анджелесе.

Компанию 63-летней знаменитости составил ее 28-летний сын Джулиан Стерн. Мать и сын вместе появились перед фотографами на красной дорожке и выбрали для выхода перекликавшиеся между собой сдержанные образы в черном цвете.

Реклама

К слову, Джулиан — единственный сын Лизы Кудроу и ее мужа, французского рекламного руководителя Мишеля Стерна. Пара поженилась в 1995 году, а в 1998-м у них родился сын.

Реклама

Лиза Кудроу с сыном / © Associated Press

Интересно, что у 28-летнего парня уже есть опыт работы в киноиндустрии вместе с мамой. Он сыграл в комедийном сериале «Возвращение», где Кудроу исполняет главную роль Валери Чериш. Именно за третий сезон этого проекта Лиза Кудроу была представлена на «Эмми-2026» — она была отмечена сразу в двух профессиональных категориях, в том числе как сценаристка и исполнительница главной роли.

Лиза Кудроу с сыном / © Associated Press

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua показывала, как выглядит сын актера Игоря Ласточкина из «Лиги смеха», который стал военнослужащим.

Новости партнеров