Lizzo на четвереньках показала большие целлюлитные ягодицы в белье

Звезда не стесняется своего тела.

Американская певица и реперша Lizzo озадачила фанатов новыми откровенными фотографиями.

Звезда разместила в своем Instagram пикантные фото, на которых предстала в белье. Знаменитость эротично позировала на четвереньках на диване, демонстрируя огромные ягодицы и бедра.

Lizzo / instagram.com/lizzobeeating

Также Мелисса Джефферсон (настоящее имя артистки – Ред.), которая поддерживает ЛГБТ-сообщества и выступает за бодипозитив, сделала еще несколько кадров, где вблизи показала фигуру и целлюлит.

Lizzo / instagram.com/lizzobeeating

За сутки фото артистки собрали более 700 тысяч лайков и 3900 сообщений. Интересно, что в комментариях все больше положительных отзывов, чем хейта. Фаны не прекращают хвалить кумира за смелость и уверенность в себе.

"Королева", "Очень красивая", "Ты мой идол", – писали пользователи.

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