Лобода назвала причину разрыва с Царем и призналась в любви новому избраннику

Певица в отношениях с новым любимым.

Певица Светлана Лобода редко говорит о личном.

Впрочем, артистка все-таки рассказала об отношениях с мужчинами. В частности, она прокомментировала разрыв с отцом ее старшей дочери Андреем Царем, который был танцором в балете исполнительницы. Пара была вместе около 5 лет.

В СМИ писали, что причиной разрыва стала измена Царя. В интервью Маше Ефросининой исполнительница опровергла эти слухи и назвала настоящую причину. Она отметила, что влюбленные сильно изменились и Андрей прекратил работать, погрузившись в медитацию.

Светлана Лобода и Андрей Царь / пресс-служба канала 1+1

"Просто в какой-то момент Андрей очень увлекся буддизмом и разными философиями. Он начал много медитировать дома, не работал. Он все время слушал медитации и я ему говорила: "Андрей, мы живем здесь и сейчас, надо работать, надо двигаться вперед". Со временем я поняла, что мы настолько стали разными. Но он остается по-прежнему очень хорошим, классным и добрым человеком. Я его искренне люблю, просто те отношения максимально трансформировались в чистую любовь как к отцу моего ребенка", – объяснила звезда.

Также Лобода предположила, что бывший прекратил работать и прибег к медитациям из-за того, что переживал сложный период. Так, Андрей младше Светланы на 3 года и был менее успешен, чем она. Исполнительница добавила, что у них были ссоры и скандалы и со временем певица приняла решение разорвать отношения.

instagram.com/lobodaofficial

"В какой-то момент я начала использовать запрещенные приемы и мне это очень сильно доставляло внутри жесткий дискомфорт. Я говорила ему что-то, потом приходила и мне было плохо от этого, мне было больно и я думала: "Зачем я это сказала? Зачем я обижаю человека." В какой-то момент я поняла, что нам надо расстаться, потому что мы ни к чему не прийдем", – отметила артистка.

Уже длительное время у Лободы серьезные отношения с мужчиной, которого она не рассекречивает. Певица считает, что личная жизнь должна оставаться за семью замками. Впрочем, она поделилась, что ее избранник значительно старше и с ним она чувствует себя маленькой девочкой.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

"Он взрослый, он старше меня, он мудр, понимающий и сильнее меня. Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень люблю, я никогда такого не говорила, я уступаю. Когда мне говорят: "Снова ты работаешь, я же просил выделить время мне на отдых", – я думаю: "Так, я ночью немного поработаю, сделаю песню, а тут я проведу время с ним". Потому что, когда у тебя очень сильные чувства, а они у меня сильные довольно долго, эта страсть держится, кроме того, что подключаются другие очень приятные компоненты в этих отношениях.У нас у обоих довольно непростые характеры, мы очень сильные, властные люди с большим стержнем. Когда спорим о чем-то, мы идем до конца, а потом мне приходится сдавать заднюю, потому что это мужчина, взрослый, настоящий, такого еще не было в моей жизни", – заявила она.

Лобода также поделилась, что ради этих отношений ей пришлось изменить. В частности, это переезд в Европу. А на вопрос, сделал ли певице любимый предложение руки и сердца, поскольку она носит на безымянном пальце большое кольцо, Лобода не ответила.

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