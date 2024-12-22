Лобода неожиданно встретилась с Усиком после боя с Фьюри и показалась с трофеем: "Мы победили"

Певица Светлана Лобода неожиданно показалась на арене в Эр-Рияде, где состоялся бой-реванш Усик – Фьюри.

Так, в ночь на 22 декабря украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше и защитил титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Как оказалось, за историческим моментом на трибуне наблюдала и Лобода, которая активно болела за украинскую легенду.

Светлана Лобода приехала на бой-реванш Усик – Фьюри / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Более того, в своем фотоблоге она похвасталась, как встретилась с Усиком за кулисами сразу после его победы. Певица обнялась с абсолютным чемпионом мира и лично выразила ему свои поздравления.

Светлана Лобода приехала на бой-реванш Усик – Фьюри / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Кроме того, Лобода на фоне арены, где состоялся реванш, попозировала с поясом чемпиона мира WBC. На картинке также видна ее сумка с сине-желтыми лентами в знак поддержки Украины. А уже после выхода из арены артистка поздравила Украину с исторической победой.

Светлана Лобода приехала на бой-реванш Усик – Фьюри / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода приехала на бой-реванш Усик – Фьюри / Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Мы победили. Это было очень красивое сражение. От всего сердца поздравляю нас всех с этой победой. Слава Украине!", — сказала Лобода в сторис.

Напомним, Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке, сосредоточив в своих руках все четыре главных боксерских пояса – WBO, WBA, IBF и WBC.

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