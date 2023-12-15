Лобода оскандалилась интервью для российского BBC, и озадачила заявлениями о русском языке

В Сети активно обсуждают новое интервью певицы Светланы Лободы, которое она дала для "Русской службы BBC" перед своим концертом в Лондоне.

В нем артистка в очередной раз отличилась своими заявлениями. В частности, журналисту-россиянину, с которым Светлана общалась, она сказала, что "большая часть Украины говорит по-русски". Также Лобода оправдалась, что продолжает петь русскоязычные песни, чтобы ее понимали поклонники.

В общем, считает Лобода, разницы нет, на каком языке говорить. Артистка уверена, что "русский язык не принадлежит российской власти" и что "не русский язык убивает украинских детей и украинских людей".

"Я делала много песен на украинском за все это время. Эти песни непонятны моей русскоязычной аудитории, поэтому я с самого начала говорила, что не буду переводить свои песни, которые были написаны на русском, на украинский. Я не вижу в этом необходимости, не считаю, что это правильно. Я продолжу писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории", – заявила Лобода.

Светлана Лобода

Также артистка посетовала, что ее музыканты из Латвии не понимают ее украиноязычных песен, поэтому ей приходится эти треки переводить для них. Возникает вопрос, как они тогда слушают треки на английском, французском и других языках:

"Латвия, мои музыканты, они знают и английский язык, но говорят все в коллективе на русском, и понимают на русском. Соответственно они не понимают, о чем украинские песни. Я им перевожу, объясняю", – отметила Лобода.

А свои же песни на украинском языке певица назвала "локальной историей для украинского рынка".

Интересным был и ответ на вопрос, считает ли себя Лобода украинской звездой: "Я родом из Украины"., - ответила артистка. Журналист также поинтересовался, как он думает, почему в Украине именно на Лободу все набросились, тогда как некоторые украинские артисты говорят теми же нарративами, что и она: "Потому что я Лобода, масштаб личности. Только из-за этого", – скромно ответила Лобода.

Светлана Лобода

Вместе с тем у певицы поинтересовались, как она себя чувствует. На что она ответила: "Я чувствую себя маленьким человеком".

Напомним, что несколько месяцев назад Светлана Лобода выступила на частном мероприятии в Дубае вместе с россиянами. Артистка уже успела отреагировать на эту информацию и объяснила, почему пела русскоязычные хиты.

Читайте также: