Лобода показала, как праздновала 39-летие в компании MONATIK и его жены в Дубае

Лобода показала, как праздновала 39-летие в компании MONATIK и его жены в Дубае

Артистка устроила мини-вечеринку.

Певица Светлана Лобода 18 октября празднует день рождения.

Знаменитости исполняется 39 лет. Новый год жизни она решила встретить в теплой стране, поэтому полетела в Дубаи. В Instagram-stories звезда показала кадры с вечеринки, где засветила родных, в частности, сестру, друзей, а также украинского мультиартиста MONATIK с его женой Ириной.

Светлана Лобода и Ирина Монатик / instagram.com/lobodaofficial

Певец с любимой вручил имениннице большой зеленый пакет.

Светлана Лобода и MONATIK / instagram.com/lobodaofficial

Для празднования Светлана нарядилась в черное мини-платье с пикантным разрезом на животе.

Светлана Лобода / instagram.com/bicholla

Компания поужинала в ресторане, а потом поехала кататься по ночному городу и устроила танцы в машине.

instagram.com/lobodaofficial

Заметим, что в 2017 году Светлана Лобода поехала в Россию. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. Недавно артистка поделилась, что уже два года не живет в России. А в августе в этом году артистка выступила в Одессе и заявила, что мечтает, чтобы украинцы ею гордились.

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