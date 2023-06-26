Лобода после громкого скандала в Харькове извинилась перед девушкой с плакатом: "Неудачно пошутила"

Певица Светлана Лобода после громкого скандала извинилась перед девушкой 16-летней Дарьей Вдовенко, которая на ее фан-встречу пришла с плакатом "Харьков без Лободы".

Видеообращением к пользователям Сети и протестующей артистка поделилась на своей странице в Instagram. Комментарии под публикацией певица закрыла.

В ролике Лобода заявила о том, что во время своего импровизированного концерта в Харькове была очень взволнована и на эмоциях стала вести себя так. Кстати, теперь Лобода вообще не считает, что это была проплаченная акция, а своими словами она просто хотела разрядить обстановку. К тому же, как отмечает певица, никто из ее команды не пытался сопротивляться девушке.

"Я была очень взволнована, было много людей, много военных, я была очень счастлива. Я увидела девушку, которая стояла с плакатом "Харьков без Лободы", я с ней поздоровалась и мы начали концерт. Ни я, ни моя команда не оказали никакого сопротивления ее позиции, никто ее не трогал. Именно поэтому я вчера сразу сделала пост о том, что я уважаю ее позицию. И сегодня я не считаю, что это была проплаченная акция. Я считаю, в то время, в тот момент, я была на эмоциях, и вообще такие концерты вызывают много эмоций. Сегодня я хочу извиниться перед Дарьей и ее родителями, если я ее обидела! Я не хотела никого обижать, у меня не было таких намерений. Я пыталась разрядить обстановку и видимо, просто неудачно пошутила", – сказала в своем обращении Лобода.

Также артистка рассказала, как хочет помогать Украине в такое "тяжелое время" и пообещала быть с украинцами до конца, несмотря на то, что с 2014 года активно работала в РФ і платила там налоги.

"Я знаю, что у украинцев много вопросов по поводу моего прошлого. Я уважаю мнение каждого гражданина моей страны. Я стараюсь не включаться в скандалы. Но я сегодня считаю, что это очень важно, чтобы вы услышали меня... Я стараюсь быть полезной, быть в стране, которую я очень люблю, в которой живет моя команда, мои близкие родственники, мои родители, хочу помогать и делать все возможное для своей страны, которая переживает очень тяжелое время, и я хочу помогать украинцам выстоять в этой войне. корни здесь, я очень люблю свою страну, и я буду с Украиной до конца", — добавила в своем обращении Лобода.

Скандал вокруг Светланы Лободы в Харькове – что известно

Напомним, что во время своей фан-встречи в Харькове Лобода заметила 16-летнюю Дарью Вдовенко с плакатом "Харьков без Лободы". Певица сразу подошла к девушке и стала расспрашивать, кто заплатил ей деньги за эту надпись. Кроме того, артистка активно начала унижать ее, нарушала личные границы протестующей и даже поцеловала в щеку.

Дарья Вдовенко и Светлана Лобода

Как рассказала сама Дарья после инцидента, во время концерта охранники певицы даже угрожали ей. Из-за такого поведения певицы девушка и ее родители размышляют над тем, чтобы подать в суд на певицу из-за харасмента.

После скандала Лобода опубликовала свое объяснение и заявила, что уважает позицию протестующей.

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