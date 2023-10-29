Лобода позвала на работу таксиста, отказавшегося обслуживать пассажиров на украинском языке

Певица Светлана Лобода неожиданно заявила, что готова взять на работу киевского таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на государственном языке.

Соответствующее заявление она сделала в сторис своей страницы в Instagram. Артистка опубликовала видео с тем же водителем, в котором мужчина теперь уже на украинском языке отвечает на упреки хейтеров, что он не скрывается.

"Я готова этого парня взять на работу", – на русском языке подписала видео Лобода.

Лобода заявила, что готова взять на работу таксиста, попавшего в языковой скандал

Напомним, что на днях в Киеве разразился языковой скандал. Таксист по просьбе пассажирок обслуживать их на украинском языке отказался это сделать. Вместо этого он остановил машину, выложил багаж и высадил женщин, а сам уехал. Впоследствии компания Bolt, в которой работал таксист, сообщила, что мужчина был уволен и отстранен от пользования их сервисом навсегда.

Отметим, что своими действиями водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За нарушение закона о языке в сфере обслуживания предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей (3400-5100 грн).

Напомним,тем временем Светлана Лобода недавно отличилась выступлением на корпоративе в Дубае, где также выступали россияне. На мероприятии артистка пела свои русскоязычные песни. Артистка уже прокомментировала эту ситуацию и отметила, что "артист исполняет свои треки в оригинале".

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