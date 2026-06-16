Лобода продала свой особняк в России площадью 1200 кв. м за баснословную сумму: фото дома и кому он достался

Светлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода избавилась от недвижимости на территории России.

Артистка продала свою элитную усадьбу в Подмосковье, которую долгое время пыталась реализовать после начала полномасштабной войны. По сообщениям российских пропагандистов, за трехэтажное помещение исполнительница получила около 12 миллионов долларов.

Усадьба расположена в коттеджном поселке недалеко от Москвы. Общая площадь дома составляет около 1200 квадратных метров. Известно, что процесс продажи начался еще в 2023 году. Пока продолжались поиски покупателя, недвижимость сдавали в аренду за значительную сумму ежемесячно.

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Новым владельцем роскошного дома стал российский бизнесмен, имя которого не разглашается. Он приобрел недвижимость в мае этого года.

Бывшая резиденция Светланы Лободы в России / © instagram.com/lobodaofficial

Внутри особняка обустроены четыре спальни, просторные столовые, бильярдная, барная зона, бассейн и джакузи. Интерьер выполнен из дорогих материалов и дополнен дизайнерской мебелью. На территории также расположены гостевой дом, беседка, гараж, помещения для персонала и охраны.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Лобода покинула Россию и постепенно начала избавляться от имущества в стране-агрессоре. Сейчас певица проживает за границей и продолжает творческую деятельность за пределами РФ.

К слову, после 24 февраля 2022 года Светлана Лобода публично осудила российскую агрессию и прекратила концертную деятельность в России. С тех пор артистка переориентировалась на европейскую аудиторию.

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