Лобода рассказала, как боялась не успеть уехать из России, потому что ее просили выбрать "правильную" сторону

Певица Светлана Лобода долго жила и строила музыкальную карьеру в государстве-террористке России.

После полномасштабного вторжения исполнительница решила быстро покинуть рф и поддержать Украину. Как известно, Лобода с семьей переехала в Латвию. В интервью Рамине Эсхакзай Лобода рассказала, что собиралась быстро, потому что боялась, что не успеет уехать.

"Я знаю как там люди работают. Почему я пыталась быстро уехать. Потому что поступало много звонков о том, что мы должны понимать, мы должны выбрать "правильную" позицию, что я должна быть умной, что я артистка, у которой здесь все. В дальнейшем, если я остаюсь здесь и поддерживаю режим, то у меня будет еще больше и мне не нужно будет ни о чем беспокоиться. Такие разговоры были, поэтому я очень быстро уезжала, потому что я понимала, что я могу не уехать", — рассказала Лобода.

Светлана отметила, что понимает, почему ее так хотели оставить в россии. По словам исполнительницы, у нее очень большая аудитория в соцсетях, большинство которой составляют россияне:

"У меня была гигантская аудитория. Они хотели сотрудничать, я понимаю почему. У меня 15 миллионов подписчиков в Instagram, из них, наверное, 60% это россияне. Были люди, мои знакомые, товарищи, которые мне звонили и говорили, что: "Не дури, ты должна быть умной. Это твоя жизнь, твои дети. Ты сможешь их обеспечить на всю жизнь". Потому что там очень хорошо платят за то, что ты поддерживаешь. Сегодня люди, которые остались там, артисты, актеры они нормально чувствуют себя. Потому что за то, что ты выбираешь ту сторону, там большие привилегии", — прокомментировала Лобода.

Отметим, что до 24 февраля 2022 года Светлана Лобода активно работала в россии. Лишь спустя неделю после начала полномасштабного вторжения артистка заговорила о войне в Украине. Однако молчала о том, что напала именно россия. В марте певица начала публично говорить о том, что россия враждебно вторглась на территорию Украины. После полномасштабного вторжения Лобода покинула страну-агрессор и с семьей переехала в Латвию. Артистка оборвала все связи с государством-террористкой.

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