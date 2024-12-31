LOBODA организовала в Риге закрытый рождественский концерт для детей с особыми потребностями

28 декабря в здании Рижского Splendid Palace состоялось новогоднее благотворительное мероприятие, организованное LOBODA. Закрытый концерт певица приготовила специально для всех детей, проживающих в Риге и нуждающихся в особом уходе. Гостями специального новогоднего шоу артистки стали пациенты паллиативного отделения детской больницы, медицинский персонал, победители рака, а также дети с особыми потребностями из Латвии и Украины.

Идея устроить для детей маленькую резиденцию новогоднего чуда возникла у певицы после знакомства с врачами паллиативного отделения Детской клинической больницы в Риге.

Светлана вместе со своими латвийскими музыкантами подготовила эксклюзивный треклист для важных гостей: артистка исполнила песни "Щедрик", "MoLOko", "Девочка", адаптировала тексты главных хитов для детей, а также впервые представила кавер на легендарную "Happy New Year" (ABBA), исполнив новогоднюю классику в своей интерпретации.

За несколько часов до шоу у входа в концертный зал юных зрителей уже встречали аниматоры и подарки.

"Для меня это был очень трогательный вечер. Было важно подарить детям, их семьям и врачам немного волшебства. Эти замечательные люди живут в постоянной борьбе за жизнь, и я восхищаюсь их силой духа и мужеством," - прокомментировала LOBODA.

Ранее, как сообщали СМИ, Светлана Лобода посетила бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. После убедительной победы украинца певица лично поздравила спортсмена, пройдя к нему за кулисы.